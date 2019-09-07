六連霸的資深民進黨籍新北市議員高敏慧，遭控從擔任新北市議員後就浮報助理費，8年來總金額逾千萬元，新北地檢署指揮新北市調處6日將她及黃姓助理等11人傳喚到案，高、黃因涉案情節重大且有勾串之虞遭檢方聲押，新北地院也將於晚間8時召開羈押庭審理。

六連霸的新北市議員高敏慧，曾因議員配合款案遭判刑，雖然高敏慧涉案部分纏訟10餘年尚未定讞，但這起弊案也成新北市府今年取消配合款補助活動的主因。

檢調調查，高敏慧在擔任市議員任內，涉嫌利用人頭詐領助理費逾千萬元，新北地檢署6日指揮市調處幹員搜索高敏慧樹林大安路服務處，並將高敏慧及黃姓共11人帶回訊問。

雖然高敏慧喊冤並聲稱清白，但檢方複訊後以所犯為重罪且有勾串之虞，高敏慧及另名黃姓助理也遭檢方聲押禁見，另3位被告分以5、10、10萬元交保，其餘請回。

高的密友、樹林農會理事長賴朝進今天中午表示，整個服務處面積超過80坪，工作人員人數遠超過補助助理名額，根本不可能利用人頭浮報助理費。他也將高遭舉報偵辦，直指是因為明年農會改選，同選區某綠營民代背後搞鬼所致。

由於卷證繁多，加上高敏慧今晨拒絕夜間訊問，新北地院將於晚間8時才召開羈押庭，裁定結果預料要到深夜才能出爐。

(中時電子報)