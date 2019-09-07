由於美國反對，日本要求擴大2020年太平洋藍鰭金槍魚（又稱太平洋黑鮪）捕撈配額的提議，6日在「中西太平洋漁業會委員會」（WCPFC）的北方小組會議中遭到否決，但會議同意將台灣的大型藍鰭金槍魚（30公斤以上）配額中的300噸，移交給日本。

據共同社報導，WCPFC北方小組3日起在美國奧勒岡州波特蘭市召開一連4天的會議。日本在會議中以藍鰭金槍魚復育有成為由，提議將重量30公斤以上的大型藍鰭金槍魚捕撈配額提高20％，30公斤以下的小型魚捕撈配額提高10％。但美國認為復育還不夠，表示反對。

日本魚市場販賣的黑鮪。

目前日本捕撈配額為大型魚4882噸，小型魚4007噸。台灣的大型魚捕撈配額300噸移交後，日本大型魚配額等於提高了約6％。這是2020年的措施，2021年以後將重新討論。報導未提及配額轉讓的條件或其他相關內容。

此外，關於實際捕撈量未用盡配額時以一定比例轉入次年的機制，會議一致同意將更加靈活地處理。至於2019年未用盡的部分，轉入2020年的上限從此前決定的配額中5％放寬至17％。

有關日本要求擴大捕撈配額而未能實現一事，日本水產廳資源管理部審議官太田慎吾在會後記者會上說：「正因為漁民非常期待，提議未能通過令人十分遺憾。」他表示明年的會議會再次提議。

太平洋藍鰭金槍魚是製作生魚片和壽司的頂級食材，日本是最大消費國。然而連年捕撈導致此一魚類數量銳減。2015年對各國設置捕撈配額。2017年各國協議可根據親魚數量調查，彈性增減捕撈配額。為此，日本繼去年後再次提議擴大捕撈配額。

國際科學機構的資源評估，藍鰭金槍魚的成魚數量在1961年為16.8萬噸，2010年降至1.2萬噸的歷史最低水準。此後因捕撈管制，2016年緩慢恢復至2.1萬噸，但仍處於較低水準，WCPFC提出了2024年使其回升至4.3萬噸的目標。

WCPFC北方小組由日本、美國、南韓、台灣等10個國家和地區組成。本次會議達成的協議將在WCPFC今年12月的年度會議上通過後正式敲定。

(中時 )