中華隊在U18世界盃青棒賽取得佳績，今晚與加拿大之戰結果並不影響戰局，中華隊與美國確定晉級冠軍賽。中華隊為了保留實力，此戰派出陳志杰先發，不過中華隊此戰狀況不佳，投手群無法壓制對手，也出現許多作戰瑕疵，加拿大一路領先，最終以7比12落敗，終止此屆賽事的5連勝。

中華隊在首局就靠羅暐捷與林子豪的長打先馳得點，陳志杰前2局有效壓制加拿大打者，不過第3局遇上亂流，連續2支安打後，陳志杰投出觸身球形成1人出局、滿壘危機，捕手羅暐捷捕逸失分，接著加拿大趁內野滾地球跑回第2分追平，陳志杰控球不穩出現頭部觸身球遭換下場，林吳晉瑋上陣面對滿壘，被敲高飛犧牲打，加拿大取得3比2領先。

4局上半中華隊靠林瑞鈞敲安追平比數，下半局加拿大攻勢再起，連續敲出5支安打以及1次保送，單局灌進5分超前成8比2。6局上半中華隊在一、二壘有人時，趁著對手牽制失誤跑回1分，不過林瑞鈞在跑向三壘時因跑過頭慘遭觸殺，形成第3個出局數。下半局加拿大再度有攻勢，投手王彥程及岳政華無法凍結對手攻勢，加拿大打下4分大局，以12比4大幅領先。

中華隊換上岳政華後，終於有效壓制加拿大打線，後援2.1局被敲4支安打無失分，是今日中華隊啟用4名投手中，唯一無失分的。7、8、9三局中華隊各得1分，不過最終仍已7比12落敗，加拿大獲得複賽首勝，中華隊則是終止5連勝。

中華隊雖已確定晉級，今晚與加拿大之戰等同「消化試合」，不過此戰中華隊投手群狂遭加拿大敲安，對手敲出17支安打攻下12分，打線方面中華隊表現不如對手，雖敲12支安打不過僅攻下7分，守備跑壘也出現瑕疵。明日晚間5點中華隊將要與美國對進行冠軍戰，此戰雖落敗不過氣勢不能受影響。

(中時電子報)