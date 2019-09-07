自戴資穎、周天成、林俊易等羽球好手在國際體壇發光發熱後，國內吹起一陣羽球旋風，當中邁入第4年的屏東縣長盃全國羽球錦標賽也搭上順風車，成功吸引台南、高雄、屏東等地逾千名選手7日在大仁科大體育館廝殺。（謝佳潾攝）

自戴資穎、周天成、林俊易等羽球好手在國際體壇發光發熱後，國內吹起一陣羽球旋風，當中邁入第4年的屏東縣長盃全國羽球錦標賽也搭上順風車，成功吸引台南、高雄、屏東等地逾千名選手7日在大仁科大體育館廝殺。（謝佳潾攝）

自戴資穎、周天成、林俊易等羽球好手在國際體壇發光發熱後，國內吹起一陣羽球旋風，當中邁入第4年的屏東縣長盃全國羽球錦標賽也搭上順風車，成功吸引台南、高雄、屏東等地逾千名選手7日在大仁科大體育館廝殺。（謝佳潾攝）

自戴資穎、周天成、林俊易等羽球好手在國際體壇發光發熱後，國內吹起一陣羽球旋風，當中邁入第4年的屏東縣長盃全國羽球錦標賽也搭上順風車，成功吸引台南、高雄、屏東等地逾千名選手7日在大仁科大體育館廝殺，而熱血之餘也見到屏東三級五區體育人才培訓的決心。

「屏東發展羽球的風氣越來越好了！」中正國中羽球專任教練施言楠指出，5年前屏東發展羽球運動的學校大概只有3、4間，而現在因屏縣府推動三級五區體育人才培訓，不僅成功讓許多小選手選擇留縣升學，也讓發展羽球的學校增加至10多間。

施言楠相當看好屏東羽球未來的發展，他說，屏東有良好條件發展羽球，一來場館多、二來選手也多，而以前會留不住選手，是因為培訓階段只有國小無國高中，小選手們當然會外流到其他縣市，但現在已經沒有這個問題，且還有專任教練帶著練。

但他也不諱言地說，屏東的球隊都屬於草創球隊，俗話說「起步難」，大家得先熬過沒資金、教練、訓練對象的克難期，而今雖慢慢進入軌道，但當對手是傳統強隊時，挫折還是有的，部分家長仍會以成績為考量將小朋友送走，但沒關係，1支隊伍要打出成績需培養5至6年，屏東正在努力中。

縣長潘孟安表示，縣府團隊積極協助企業媒合，檢討獎勵金制度，期望讓優秀子弟能根留屏東，有足夠的資源及經費安心訓練，讓屏東成為國手搖籃。

(中時 )