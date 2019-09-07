屏東唯一「小米」專賣店7日盛大開幕，逾百名「米粉」前來朝聖。（謝佳潾攝）

屏東唯一「小米」專賣店7日盛大開幕，逾百名「米粉」前來朝聖。（謝佳潾攝）

小米專賣店插旗屏東！屏東首家小米專賣店7日正式開幕，不僅吸引百餘名「米粉」前來朝聖，還有人為首日限量好康從清晨6點就到店外排隊搶號碼牌，由此可見小米魅力無法擋，而接下來除開幕慶外還有中秋節優惠活動，不難想像「小米」將在屏東掀起一陣旋風及討論。

「不用跑到高雄去買了！」小米忠實愛好者指出，每次要買小米的商品時，總是得千里迢迢跑到高雄市區買，而現在Global Mall屏東市有了小米專賣店進駐，可以就近採購自己所夢想的商品，隨心所欲打造智慧家居。

另名從高雄前來朝聖的李姓米粉則說，他是職能治療師，小米商品還沒打進台灣市場前，他與同業間就開始在注意他們家的商品，發現他們家的東西不僅價格合理且功能性多又好用，非常適合用在職能治療上，且不論是長照或身障照顧，都能達到事半功倍的效能。

小米台灣總經理羅燕說，為歡慶「小米屏東環球專賣店」開幕，小米推出一系列單店獨家超殺特惠，開幕首日祭出超夯排隊明星商品，小米手環4加1元多1件，限量100組，小米手環4兩只一起帶回家，僅866元。

她強調，開幕首2日更推出多重好康優惠活動，除了60件限量小米T-Shirt，分別贈送給開幕首2日前30位進店的用戶外，更祭出凡任購限量米家石英錶2只一組，即可現折1000元，一組兩只米家石英錶優惠價2590元。

(中時 )