黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

香港警方上月底出手逮捕多名「反送中」重要人物，同一時間表態支持反送中的歌手何韻詩突然離開香港，飛往澳洲，媒體第一時間指她腳底抹油「逃亡」去，但她澄清早在兩個月前就在當地安排活動。昨(6日)何韻詩公開接下來行程，透露將前往台灣和美國，引來近年將工作重心移往大陸的黃安不滿，虧：「就是不敢回香港是嗎？」更說要在台灣等何韻詩，引發網友討論。

何韻詩昨在臉書發文，說這陣子自己在遠方忙攻國際戰線，但仍跨海看大家抗爭，「做不了什麼又不能丟下責任的感覺真難形容」，並預告之後計畫，引來黃安回應：「逃亡到澳洲的核孕濕（何韻詩），從澳洲回到加拿大家中。她說要歇息幾天，然後繼續要在國際線奮鬥，下一個地方她準備去美國、還有台灣！」

黃安表示：「台灣？哈哈哈哈哈哈哈！好，我就在台灣。怎麼，編了一大堆理由，就是不敢回香港是嗎？」預告要在台灣堵何韻詩，大陸網友則說：「要約架嗎？」、「安哥，給你機會！收了她」、「是什麼原因導致她走上了這條路」、「為什麼突然發現她這麼催老？印象裡她是有點年輕的啊」。

(中時電子報)