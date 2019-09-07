張大千曾以《白雲堂圖》贈友人黃君璧。（中國嘉德（香港）提供／李怡芸傳真）

今年逢張大千120歲，兩岸多有紀念展及活動，近日張大千弟子孫雲生之子孫凱，將收藏的645件張大千畫作及物品，捐贈成都市政府，作為籌建成都張大千藝術博物館之用，而今年拍場上也頻頻出現張大千饋贈友人之作，繼香港蘇富比春拍上《伊吾閭瑞雪圖》以1.62億港元成交，近日幾件將現身秋拍的作品，也都有上看百萬港元的身價。

張大千於1949年後曾輾轉於台北、東京、香港、阿根廷等地，在港期間時常與友朋相敘於「陸羽茶室」，茶室由任職錢莊的馬超萬及酒樓商人李熾南創辦，因馬超萬雅好收藏，書畫家鄧芬、黃君璧、張大千、黃永玉等常於此飯敍唱酬，茶室牆上也常掛有書畫真跡，如溥儒的《放風箏》、鄧芬的《仿宋花鳥》等，一直是文人墨客雅聚之選。

「滿堂爭看張夫子，識得虯髯不用猜」張大千於留贈陸羽茶室的《黃山松雲》，以出毛鋒佳茗的黃山為題，相襯茶室以茶聖「陸羽」為名；畫面長6呎，形式近手卷，但構圖並非以臥遊式移步換景，而是取平遠的視覺效果，應是刻意遷就茶室的設計，讓茶客舉目就能一覽眾山。黃中除了有黃山的地貌，亦有類似文殊院般的樓閣、磴道、蒲團松、漫天雲海等，畫面佈局不重奇險，而造境環環相扣，且當中遊人三兩，增添觀畫意趣。

《黃山松雲》將於香港蘇富比的中國書畫秋拍登場，初估價在650至850萬港元之譜，中國嘉德（香港）國際拍賣公司總裁胡妍妍則表示，儘管今年香港秋拍的不確定因素較多，但秋拍的數量和質量整體仍優於春拍，焦點拍品中包括張大千於1947年寫贈黃君璧的《白雲堂圖》卷，長逾6米，「當為黃君璧啟用『白雲堂』之肇始」，初估價約800至1200萬港元。

(旺報 )