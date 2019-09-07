在今（7）日的中華文化總會藝文聯誼茶會上，蔡英文總統也首度學習如何用雪克杯「搖珍奶」，表示是喝過最好喝的紅茶。（姚志平攝）

在今（7）日的中華文化總會藝文聯誼茶會上，蔡英文總統也首度學習如何用雪克杯「搖珍奶」。（姚志平攝）

在今（7）日的中華文化總會藝文聯誼茶會上，蔡英文總統也首度學習如何用雪克杯「搖珍奶」，連續喝了好幾口。（姚志平攝）

在今（7）日的中華文化總會藝文聯誼茶會上，蔡英文總統也首度學習如何用雪克杯「搖珍奶」。（姚志平攝）

蔡英文總統被自己搖的珍珠奶茶嗆到。（姚志平攝）

台灣的珍珠奶茶席捲世界，在今（7）日的中華文化總會藝文聯誼茶會上，文化總會會長蔡英文總統也首度學習如何用雪克杯「搖珍奶」。在經國管理暨健康學院的學生指點下，蔡英文總統和陳建仁副總統自己用雪克杯搖珍奶，最後加入煮好的珍珠。蔡英文喝第一口就差點嗆到，連續喝了好幾口，忍不住表示：「這是我喝過最好喝的紅茶」。

蔡英文表示，這是來自南投阿里山在地的紅茶，非常的香，加上來自屏東的新鮮牛奶，比外面賣的還好喝。蔡英文也在致詞時表示，在全世界都風靡台灣珍奶的時候，文總日前也藉由這個元素，在日本東京舉辦活動，做珍奶外交，「雖然在網路上看到外國朋友做出許多有趣的珍珠料理，還是希望各國好朋友們親自到台灣，體驗最道地的珍奶文化。」

中華文化總會每年舉辦藝文聯誼茶會，邀請各領域的藝文播種者、薪傳者、推動者參與，今年以海洋文化為主題，舉辦「2019相揪say嗨」年度藝文盛會。蔡英文總統出席時致詞表示，今年以海洋為主題，因為台灣四面環海，在歷史來自四面八方的地區互動，也不斷和外來文化交流，發展豐富多元的文化特質。

蔡英文表示，文化的範圍除了藝術表演活動之外，也包含對於既有的社會的價值不斷地反思跟創新的各種實踐，所以地方文化的保存、生態保育、空間改造、特色產業的發展、社區照顧，都是文化的一環。

蔡英文表示，在大家的努力之下，台灣的觀光客源愈來愈多元，來自日韓歐美新南向國家的旅客大幅成長，去年來台旅客人次突破1100萬人次，「相信台灣最豐富也最有特色的在地文化，是吸引大家來台灣的重要資產。」

今年文總也邀請金曲獎最佳客語專輯和金音獎最佳民謠專輯得主羅思容，演唱改編自台灣詩人作品的〈白雲之歌〉和〈亞熱帶〉，更邀請金曲獎最佳原住民語專輯得主沐妮悠、金曲獎最佳台語專輯與最佳編曲人歌手廖士賢表演，象徵海洋同樣守護唱著任何語言的人們。

(中時 )