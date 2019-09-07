導演錢人豪繼《京城81號2》後，暌違3年再拍電影長片，找來雙影帝助陣，結合金馬影帝李康生和西寧影帝鄭人碩合演特效災難片《海霧》（暫定），據知這回將顛覆2人大銀幕形象，影帝們搭船出海遭遇船難，雙雙變成落難船員，電影預計本月開拍，是台灣罕見的災難類型片。

據了解，蔡明亮導演的固定班底李康生，這次將是特別演出，人在歐洲的李方也回覆：「洽談中，如有去，會是特別演出。」至於鄭人碩原被設定是電影男主角，在片中演出菜鳥船員，將有段感情故事，但後來因為拍攝時間和檔期問題，鄭人碩可能會退居男配角。演員名單還有電影《樂獄》的資深型男連凱，劇情圍繞船組人員，所以大部分的主要角色都是男性。

電影拍攝時可能會到高雄取船景，也會去北海岸拍攝，但最特別的是將會在7月剛開幕的「中台灣影視基地」拍攝人造浪畫面，也就是國際大導演李安拍《少年PI的奇幻漂流》的人工造浪池，《海霧》預計將成為中台灣影視基地啟用後第一個使用的劇組團隊。

《少年Pi的奇幻漂流》的造浪池遷至中台灣影視基地，供電影拍攝使用。

目前錢人豪還在趕著勘景，對於電影進度他低調回覆：「我在蘇澳勘景，如果關於電影的事情，現在可能沒辦法對外講太多，不好意思，但是一有消息也會請媒體幫忙，謝謝。」

(中時 )