楊老闆，原本只為女兒、家人製作甜點，其所製作的甜點，受親友推薦，開始在網路上販售。（黃國峰攝）

甜點.12的蛋黃酥，麵皮不放任何化學添加物，外層烤得恰到好處。（黃國峰攝）

中秋節快到了！除了應景的傳統月餅外，蛋黃酥也是搶手貨，不過吃膩了坊間糕餅店烤得酥酥、甜得不能再甜的蛋黃酥外，是不是還有素人蛋黃酥？一個原本只為了女兒製作，基於健康、用心製作，食材新鮮、不添加不好添加物的，微甜、不那麼酥脆的、只在網路販售的蛋黃酥出現了。

老闆楊小姐，喜歡各類甜點美食製作，是一位只為女兒製作甜點的家庭主廚，當然為了家人，健康是最重要考量，是用時間換取健康的美食，其中所烘培出的蛋黃酥，吃過親友都讚不絕口，在親友的鼓勵下也開始在其網路《甜點.12》上販售，也換來各方絕佳好評。

楊老闆表示，不用大量市售的冷凍鹹蛋黃，而是手工一顆顆將蛋黃從新鮮鹹蛋中剝開，麵皮則不放任何化學添加物，而是讓它自己慢慢地醒來，為了呈現完整的金黃酥皮表面，烘烤的時間更是得拿捏得恰到好處，可說是用時間換取美味，紅豆沙更是挑了又挑，試了多種不同餡料之後，才決定用降低甜度的內餡，雖然成本高，但吃起來身體負擔比較小，也比較符合現代人的健康觀念。

甜點.12的蛋黃酥，一口咬下先是感受到外層酥皮的魅力，不若坊間烤得酥脆但不健康的外皮，接著紅豆沙綿綿的口感接續上場，微甜的紅豆沙，混和著鹹蛋黃的香氣，甜甜鹹鹹的完美組合就在嘴巴裡面發酵，互相競爭又互相合作，衝擊著味蕾，那真是一種無比幸福感覺！

店名：甜點.12

地址：台中市南區（網路預約訂購，臉書名稱：甜點.12）

電話：0912455635

營業時間：星期一至五，上午9點半至下午3點，六日休

售價：1盒6顆270元（平裝）

(中時 )