蔡英文台中市競選總部主委林佳龍7日指出，「保台抗中」聯盟選戰組織已就位。(陳世宗攝)

決戰中台灣！總統大選腳步逐日逼近，中台灣是藍綠必爭之地！蔡英文台中市競選總部主委林佳龍7日指出，2020年選戰攸關台灣往那裡走？是成為下一個一國兩制的犧牲品，還是主權獨立民主繁榮的國家；民進黨組「抗中保台」聯盟，提名新人跟年輕人連結，連任者打政績，讓新舊立委參選人產生相加相乘的效果。

蔡英文總統為搶攻中台灣選票，繼6日一整天參訪台中市宮廟行程後，7日下午再到台中市樂成宮參拜、國美館參訪順天美術館捐贈館藏、參加全國青商後援會成立大會等行程；私下也拜訪地方組織與社團，台中市小英之友會、百工百業後援會等，積極動員替蔡英文拉票。

民進黨在大台中地區選戰布局成形，台中市競選總部組織架構已確定，立法院長蘇嘉全擔任競總總部決策委員召集人，林佳龍出任主任委員，立法院副院長蔡其昌擔任競選總幹事，市黨部主委何明杰為執行總幹事，台中地區的民進黨立委、議員各肩負輔選重任。

民進黨主席卓榮泰說，台中是政黨合作示範區。林佳龍指出，台中立委候選人是「保台抗中」聯盟，除自提5席，還有無黨籍洪慈庸、基進黨陳柏惟、民進黨剛徵召的第五選區莊競程，是跨黨派「2020台灣要贏」的團結基礎，新舊立委參選人要產生相加相乘的效果。

林佳龍表示，最近香港問題讓年輕人對台灣前途關心，未來要整合保台抗中力量還有政績宣傳，去年選舉民進黨選輸，大家也都覺得，現任地方首長沒有做的比較好，這也是給人民再一次選擇，民進黨非常團結有危機感，會全力以赴爭取台中、中台灣選戰勝利。

林佳龍強調，2020選戰年輕人投票將影響選舉的結果，所提名的洪慈庸、陳柏惟及莊競程都在40歲以下，著重「保台抗中」聯盟，要跟年輕人連線；民進黨現任立委打既有政續，要激起民眾的熱情，新舊立委參選人要產生相加相乘的效果，力拚總統連任、立委過半。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，政治人物應該時時刻刻都在檢討自己，而不是一直認為選民選錯，這是檢討人民，不是反省自己，這種想法令人很遺憾！

吳皇昇認為，林佳龍如果做得很好，也不會被市民汰換，這一點現在的市府團隊一直謹記在心，不喊大話，為台中未來紮實打拼，而外界也有許多評論，譬如「是誰選後升官，高高在上滿臉春風得意；誰又真正接手解決市政問題，虛心以對務實做事，高下立判。」吳局長認為，這些看法他雖不便加以評論，但相信時間會證明，人民也會有智慧判斷。

(中時 )