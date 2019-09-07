（22:24更新內容，）台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，確定代表民眾黨投入北市第一選區（北投、天母）立委選舉，資深媒體人陳敏鳳卻驚爆：學姊也想辭職了，在找別的工作。「學姊」黃瀞瑩對此回應說，不知這樣的爆料從何而來。

陳敏鳳爆料說，台北市長柯文哲旁邊除了市府顧問蔡壁如、妻子陳佩琪、柯媽媽這3位女性之外，他旁邊的女性工作人員，是很鬱悶的。陳敏鳳忍不住爆料說，「學姊」黃靜瑩都想辭職了！學姊說，「柯市長只想利用我的美貌，他根本看不到我的才華。」所以有一度她真的非常鬱卒。

陳敏鳳在政論節目《鄭知道了》指出，其實學姊不大想選，卻逼去選立委，但因為柯P現在沒人，就找學姊、里長當犧牲打，學姊對此一清二楚，她私下有說1月11日之後幫忙找別的工作，現在只是在顧大局，學姊現在應該不會承認。

PTT網民說：「學姊除了民眾黨還有哪裡能去嗎？」、「我記得學姊講過會跟隨柯到最後...如果學姊真的閃人，那柯問題真的很大。」、「真要培養，就應該從多席次議員選起，議員等級憑柯的能力，保送學姊上壘沒啥問題，但區域立委，民眾黨選不贏，就是去當砲灰而已。」、「學姊一離開，柯文哲應該就完了吧！」、「把學姊直接擺不分區，就沒有利用的問題。」、「學姊確實該從議員開始。但就算柯叫她去選立委，也沒什麼利不利用的關係，真的不選沒人能勉強她。只是柯需要能帶兵作戰的將，身為一線幕僚，應該要明白這樣的責任。」不過也有一些網友對學姊想辭職的說法，表示不相信。

學姊被爆想辭職，據《聯合報》報導，「學姊」黃瀞瑩回應說，她不認識陳敏鳳，也不知這樣的爆料從何而來，若無證據，她不多做回應。

(中時電子報)