中秋佳節將屆，移民署金門縣服務站今（7）日在縣社會福利館舉辦中秋節文化體驗──「親子DIY彩繪柚子」，邀請新住民大、小朋友一起動筆同樂，彩繪屬於自己的柚子，留下當我們「童」在一起的歡樂回憶。
從越南嫁到金門的阮小姐開心表示，在越南的中秋節是屬於兒童的節日，今天與小朋友一起彩繪柚子，有回到家鄉過節的感覺，特別興奮！
活動除有親子柚子彩繪外，因應明年初將舉辦總統副總統及立委選舉，對於初領中華民國身分證的新住民朋友巷來說，也是一個全新的體驗。因此，該服務站也於活動中進行選舉的相關法治教育，特別邀請金門縣專勤隊至現場向新住民朋友宣導「反賄選」的重要性，並安排有獎徵答活動，讓大家更加了解我國的選舉制度，珍惜手中寶貴的一票。
金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，彩繪柚子讓今年的中秋節更加有趣，也希望透過快樂相聚的活動，讓新住民朋友從防制賄選宣導中了解民主的真諦，避免讓「新」首投族因不熟諳法令而誤觸法網，影響自身權益。
(中時 )
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