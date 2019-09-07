新北市長侯友宜頒獎給各組優勝選手。（板橋區公所提供／王揚傑新北傳真）

「2019新北FUN街頭」街舞大賽7日在市民廣場舉行最終決賽，超過60組的菁英團隊經過激烈競爭，晚間各組成績出爐，排舞賽兒童組冠軍「HRC BEAST KiDS」、中學生組冠軍「HRC BEAST CREW」、成人組冠軍「Sugar daddy」；自由風格1對1冠軍「Sharp」；霹靂舞中學生組冠軍「HRC CONCRETE KIDZ」、成人組冠軍「Taipei Breaking Crew」。

新北市長侯友宜今晚親自頒發獎盃、獎金給各組得獎的團體，同時表達他對街舞文化的支持，並感謝選手、評審及現場民眾對活動的熱情參與。

板橋區公所表示，從霹靂舞納入青年奧運競賽項目，到未來霹靂舞有望成為奧運正式競賽項目，街舞文化的發展已日益受到國際的重視，新北FUN街頭稟持專業與推廣並俱的精神，致力推動台灣街舞的專業及國際化，更關注推廣培育，鼓勵青年學子參賽，就是希望打造全民皆宜的街舞賽事，提供街舞愛好者一個更公平的圓夢舞台，板橋區公所未來也將繼續致力於街頭文化的推廣。

(中時 )