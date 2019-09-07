第24屆釜山電影節即將在10月3日於釜山盛大舉行，影展日前宣佈韓國男神鄭雨盛及票房破億《雞不可失》中的「性感女星」李荷妮為本屆影展開幕典禮主持人。兩人過去精湛的演出總讓人印象深刻，這次接下主持棒，為釜山電影節再添星光。

鄭雨盛以《證人》獲百想藝術大獎電影部門大獎。

今年出道25年的暖男大叔鄭雨盛，出道自今獲獎無數，憑藉電影《九尾狐》、《Beat》、《腦海中的橡皮擦》、《神偷．獵人．斷指客》、《阿修羅》、《鋼鐵雨》等作品鞏固了電影界地位。今年上映的催淚片《證人》飾演律師角色，以真誠的演技獲得了韓國三大影視獎之一的百想藝術大獎之電影大獎。鄭雨盛與影后全度妍共同演出的驚悚片《抓住救命稻草的野獸們》將上映之外，同時正在拍攝《鋼鐵雨》續集《首腦會談》，陸續在大銀幕上與觀眾見面。

李荷妮以《雞不可失》晉身頂級演員行列。

李荷妮在2006年以韓國小姐出道後，先後投入戲劇演出，在電視劇和電影都有她的身影。此外她曾主持韓國美妝節目《Get it beauty》，多方位的表現讓人印象深刻。2017年憑藉韓劇《逆賊：偷百姓的盜賊》獲得韓國電視劇大獎最佳女演員獎，今年更以電影《雞不可失》擠進頂級演員之列。據釜山電影節官方消息指出，李荷妮已與全球最大經紀公司之一的經紀公司WME及國際藝人集團AIG簽約，即將進軍好萊塢打天下。

第24屆釜山影展將於10月3日至12日舉行，今年入選的台灣長片與短片共10部，包括將在觀摩單元「亞洲電影之窗」選映的導演鍾孟宏《陽光普照》、導演趙德胤《灼人秘密》、導演高炳權《江湖無難事》、導演謝沛如《大餓》、導演施立《野雀之詩》，以及導演林書宇在馬來西亞拍攝的新片《夕霧花園》共6部作品。而即將導演許漢強上映的遊戲改編電影《返校》，則入選「午夜狂熱」觀摩單元。此外，導演廖克發的劇情長片《菠羅蜜》將在競賽單元「新潮流」角逐首獎。「超廣角」單元入選包括導演許瑞洋《漣漪》及導演羅晨文《In This Land Were Briefly Ghosts》，兩部作品將一同競逐最佳亞洲短片獎。

(中時 )