童秀娟（Vicky）與屈中恆結婚多年，兩人育有4女，分別就讀高二、國三、國小六年級跟幼稚園中班，大女兒與小女兒相差11歲，Vicky近日錄TVBS《食尚玩家－歡樂有夠讚》透露，老大、老二正處於青春期，親子間偶爾會拌嘴，也曾因女兒褲子太短爭執過，但兩人能把握住大方向，她現在以「旁觀者」自居，對她們的發展方向不會多做干涉。

Vicky跟老公屈中恆教育方式完全不同，她覺得自己是「緊一點」媽媽，以國小六年級的老三為例，孩子個性活潑，Vicky想讓她多點規範，本來要送孩子上安親班，但被老公反對，他表示，「小孩從早上6、7點就出門，上完安親班回來都7、8點了，晚一點搞不好都9點，到最後家裡變成只讓孩子睡覺的地方。」他也憂心在忙碌的工作中，無法與孩子擁有足夠的相處時間，夫妻兩人最後商量，由屈中恆負責指導孩子的功課。

Vicky擁有一雙美腿。（摘錄自Vicky臉書）

當了母親之後，Vicky坦言「付出很多」，她有近8年為了孩子沒有任何自己的時間，只專注在女兒們的照顧上，那時候她甚至覺得自己有些憂鬱。談到兩夫妻的觀念落差，她表示，「屈哥覺得要把時間都花在小孩身上，他自己這麼做，自然也希望我可以這麼做。」隨著女兒們日漸長大，她開始安排自己的生活，在母親的身分之外，也開始重訓、空中瑜珈與練舞，對她來說除了運動維持體態，更重要的是為生活壓力找一個出口，她笑說：「幾個媽媽一起重訓、聊八卦，非常紓壓。」現在偶爾也跟姊妹聚餐小酌，目前她在母親與童秀娟兩個角色來去自如。

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(中時 )