由昌珉、允浩組成的韓夯團東方神起，睽違4年第12度來台，7日晚上在新莊體育館舉辦「TVXQ! CONCERT –CIRCLE- #with in TAIPEI」演唱會，現場吸5千2百位粉絲到場朝聖，開場兩人穿著格紋白西裝手持拐杖，戴著高禮帽帥氣登場，帶來〈Bounce〉、〈Something〉、〈Top of The World〉3首舞曲。

唱完前3首歌，兩人一起向粉絲們問候，允浩說：「我想你們了，你們想我嗎？」昌珉則說：「為了好久不見的大家，準備了這場派對。」坐在觀眾席的粉絲也罕見地在一開始就舉牌應援，排出韓文「好久不見」字樣，兩人看了也表示這趟真是久等了，後來有個小插曲，就是昌珉唱到〈Tonight〉時，飆高音不小心大走音，幸好又立刻接回來，和允浩秀轉音功力。

演出中段昌珉解釋：「這個演唱會叫 CIRCLE，除了圓圈圈還有什麼意思呢？」允浩回答：「就是我們轉啊轉啊轉到原點的意思，也有個意義是我們沒有分開過，而且不只這樣而已。」昌珉補充：「是還要繼續在一起的意思。」令粉絲聽了都超暖心，允浩也分享這次表演的感覺，雖然有點害羞但謝謝大家喜歡。

昌珉（右）跟允浩今晚在新莊體育館舉辦演唱會。（盧禕祺攝）

(中時 )