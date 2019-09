由昌珉、允浩組成的韓夯團東方神起,睽違4年第12度來台,7日晚上在新莊體育館舉辦「TVXQ! CONCERT –CIRCLE- #with in TAIPEI」演唱會,現場吸5千2百位粉絲到場朝聖,開場兩人穿著格紋白西裝手持拐杖,戴著高禮帽帥氣登場,帶來〈Bounce〉、〈Something〉、〈Top of The World〉3首舞曲。

唱完前3首歌,兩人一起向粉絲們問候,允浩說:「我想你們了,你們想我嗎?」昌珉則說:「為了好久不見的大家,準備了這場派對。」坐在觀眾席的粉絲也罕見地在一開始就舉牌應援,排出韓文「好久不見」字樣,兩人看了也表示這趟真是久等了,後來有個小插曲,就是昌珉唱到〈Tonight〉時,飆高音不小心大走音,幸好又立刻接回來,和允浩秀轉音功力。

演出中段昌珉解釋:「這個演唱會叫 CIRCLE,除了圓圈圈還有什麼意思呢?」允浩回答:「就是我們轉啊轉啊轉到原點的意思,也有個意義是我們沒有分開過,而且不只這樣而已。」昌珉補充:「是還要繼續在一起的意思。」令粉絲聽了都超暖心,允浩也分享這次表演的感覺,雖然有點害羞但謝謝大家喜歡。

昌珉(右)跟允浩今晚在新莊體育館舉辦演唱會。(盧禕祺攝)

(中時 )