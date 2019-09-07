大陸當紅女星迪麗熱巴，擁有宛如混血兒的精緻五官，讓她一出道就備受關注。她今晚出席第17屆電影表演藝術學會獎頒獎典禮，更以一襲裸色開高衩仙氣禮服驚豔紅毯，還被捕捉到她超級養眼的抬腿畫面。

迪麗熱巴氣質走紅毯。(取自迪麗熱巴工作室微博)

迪麗熱巴獲得新人獎肯定。(取自迪麗熱巴工作室微博)

迪麗熱巴今日以一襲裸色氣質禮服，露出超犯規的白皙美背與大長腿，既清純又不失性感的模樣，驚艷紅毯眾人；隨後她更以電影《解憂雜貨店》與王俊凱一舉拿下最佳新人獎。

迪麗熱巴在台上真誠表示：「我已經畢業有幾年了，但是在電影上、表演上我永遠都是新人，感謝評審的肯定和鼓勵，未來會更加努力把更好的角色帶給大家，謝謝。」

其實先前迪麗熱巴曾在綜藝節目《送一百位女孩回家》揭開她走紅背後，不為人知的一面，她坦言1、2年前可能會對上熱搜(熱門關鍵字搜尋)特別敏感，感覺整個人快窒息了，不知道自己是又發生什麼事才會上熱搜，看到外界給她的惡評更忍不住難過臉紅，「我有曾經在晚上的時候有哭過吧，就是突然看到一些什麼東西會有這樣的情緒。」直到這2年才逐漸適應，對於惡評也能夠笑笑看待「這什麼鬼？」

不過當主持人問她「妳覺得這是一個當紅明星必須要付出的代價嗎？」迪麗熱巴表示以前工作人員是這樣勸她，但她不太明白，這是什麼規則？大家為何一定要經歷這樣？既然無法在網上抱怨，於是迪麗熱巴選擇跟朋友抱怨。

(中時電子報)