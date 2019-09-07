「柯文哲市長粉絲見面會」，現場擠爆近千名柯粉，會後柯文哲與粉絲們開心合影。（馮惠宜攝）

被稱為是柯粉溫暖的窩「吳董談大選」直播節目，7日晚間開跋到台中好運來洲際宴展中心 舉辦「柯文哲市長粉絲見面會」，現場擠爆近千名柯粉，粉絲也高喊「阿伯，我愛你」，連柯爸柯媽也到場，柯文哲除細述他認為的台灣價值，也對兩岸關係提出看法。

柯文哲一開頭即表示，柯文哲說，台灣政治把問題簡單化，他舉去年選舉深澳電廠議題，他認為蓋跟不蓋深澳電廠是專業問題，有深綠高層人士找他，以台灣缺電，深澳電廠一定要蓋，但二周後一天晚上，政府突然發布，台灣的電夠用，他在深澳電廠看不到專業。他以颱風假為例，他曾經因尊重專業整個北台灣都放颱風假，只有台北、基隆沒放，因為如果讓政治凌駕專業，以後公務人員就不會認真。

柯文哲說，台灣生態多元、歷史也很複雜，目前有七分之一是新台灣之子，未來連人種都多元；教育原本是人民翻身機會，網路崛起把這個打亂，政府要給人民教育、醫療公平的權益，台北市府推國小網路普級，讓教育成為人民翻身機會，因為危險駕駛，酒駕、毒駕、無照駕駛，超速等社會邊緣人，關懷弱勢不是施捨，是在保護自己。

他曾回答蔡英文總統，他認為台灣價值就是清廉、勤政愛鄉土。這幾個字，是民進黨的中央黨部在牆壁上的七個字裡，後來他把台灣價值很用力的想了一遍，他相信普世價值：民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營，在台灣實現就是台灣價值。

柯文哲說，對的事要堅持，不對的事不要做，認真就做好，但現在的政府是對的事不做，不對的事拚命做，又很懶惰。

他也認為台灣跟大陸要和諧，台灣創新的速度要變快，必須要保持更大的不一樣，台灣的生活必須被大陸人民羨慕，就是台灣最好的保障。

柯文哲對於如何提振經濟，在現階段台灣需要的是精實管理，而不是擴大公共支出，當政府的效率很差的時候後，擴大公共支出只是增加更多的負債，他以台北市施政為例，直指目前救台灣經濟最有效的是小額消費。

(中時 )