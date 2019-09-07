2020決戰中台灣？民進黨主席卓榮泰7日到台中市參加全國青商後援會成立大會時強調，中部每一次大選都是很關鍵，也在中部出發，但是每一地區在選戰都是非常關鍵，全台灣的佈局在民進黨的掌握中，2020台灣要贏。

總統蔡英文台中市競選總部今天成立全國青商會後援會，因是首場民間團體為蔡英文的造勢活動，是否被定位為決戰中台灣？

民進黨黨主席卓榮泰說，中部每一次大選都是很關鍵，是不容否認的，這一次中部地方朋友陣容特別堅強，動作也非常快，競選總部已建立；總統蔡英文用全台灣眼光來看中台灣的佈局，也是選在中部出發。

卓榮泰強調，每一個地區在選戰都是非常關鍵，這幾天他到澎湖、屏東、高雄、台中、南投，明天到雲林，要每一選區了解地方政情反應，因為除了總統還有立委選情，而立委選情相對複雜。除中部出發，離島也不放棄，全台灣的佈局在黨的掌握。

(中時 )