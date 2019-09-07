太平洋友邦索羅門群島與我國邦交頻傳不穩之際，外交部昨天證實，索羅門外交部長馬內列（Jeremiah Manele）夫婦一行共5人今起至12日訪問台灣。外交部對於馬內列外交部長等人來訪表達誠摯歡迎。

外交部亞太司副司長張鈞宇日前才表示，大多數索國政要與人民其實是支持台索關係的，我方也正積極洽邀索國高層官員訪台。台索作為邦交國，我們當然是歡迎索羅門朋友有機會來台灣走一走，就雙邊共同關切事項或區域情勢做交換，歡迎任何亮點人物到台灣來訪問。

《路透》日前接連報導台索邦交，並斷言最快本週會斷交。《路透》並取得索國外交委員會會議錄音檔指出，資深國會議員商奈爾（Hon. Peter Shanel Agovaka）在會上表示，索國已和台灣建立長達40年的聯盟關係，現在是時候做出改變。國會議員傅圭（John Moffat Fugui）則指出，北京已表示願意提供一筆農村永續發展基金。

外交部表示，馬內列外長訪台期間將晉見蔡英文總統、會晤外交部長吳釗燮，並接受吳部長的款宴。馬內列外長另將拜會中華民國對外貿易發展協會，並參訪有關潔淨能源、農業機具、精緻農業的民間企業與研究機構，以增進對我國相關產業發展與技術的深入瞭解，拓展台索兩國合作的新領域。

外交部指出，馬內列部長擔任其他公職時曾多次訪問台灣，此次是本年5月出任索國外交部長後首度正式訪問我國。繼本年8月初索國國會議長歐堤（Patteson Oti）率團來台參加「亞太國會議員聯合會」（APPU）丶8月中旬索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）於「太平洋島國論壇」（PIF）期間會晤外交部長吳釗燮，並見證兩國外長簽署臺索互免簽證協定後，馬內列外長的來訪對於深化台索邦誼及友好關係具有重大意義。

(中時 )