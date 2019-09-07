台中市長盧秀燕於台灣時間6日抵達素有「現代建築試驗場」之稱的荷蘭鹿特丹，參訪有世界最時尚市場美稱的鹿特丹拱門市場（Markthal）及當地創客園區、歷史建物Het schielandshuis，並與相關規劃設計及合作夥伴機構進行交流，作為未來市府推動公有市場改造，朝向現代化及觀光化發展，以及歷史建築活化、創業生態體系政策的絕佳參考。

盧秀燕及市府參訪團昨日前往荷蘭鹿特丹拜訪由知名建築師事務所MVRDV所規劃設計的鹿特丹拱門市場。鹿特丹拱門市場外觀為一馬蹄形的拱頂建築，內部空間長120米、寬70米，約為一個大型足球場的面積大小，明亮乾淨的現代化市場營運空間，結合當地藝術家色彩鮮豔的室內彩繪創作，2014年10月開幕後成為當地的建築新地標，附近還有方塊屋、鉛筆屋、水管屋等新穎特色建築。

盧秀燕表示，為提升台中市零售市場營運，引進現代化市場管理概念勢在必行，這次參訪拱門市場，可從中學習營業種類配置、攤位規劃方式、市場文創化等經驗，作為未來推動傳統零售市場硬體設備改善，朝向現代化及觀光化發展的參考。

盧秀燕指出，鹿特丹拱門市場不僅是市集廣場外，更是一個有228 戶公寓、100 個攤位、15 間商店、8 間餐廳、1200 格停車格的新型態多功能建築。這次拜訪了其中一家公寓，了解已經退休的時髦主人妮可的生活空間，從起居室的透明玻璃，就可看到20層樓底的市場景象，同時利用強化玻璃的設計，隔絕來自市場的噪音和氣味。

昨日參訪團一行也到了鹿特丹創客園區、歷史建物Het schielandshuis，並聽取鹿特丹合作夥伴機構Rotterdam Partners簡報。盧市長表示，歷史建物Het schielandshuis為鹿特丹地區少數保留下來的17世紀建築，透過維護古蹟建物的外觀、內部進行整修的方式，讓新舊並存，目前提供給政府人員或社團使用進行活化。

(中時 )