華為創辦人任正非早前接受BBC專訪時指出，美國在5G領域已經落後，但美國通信產業失敗不要歸罪於華為的崛起，是美國自己走錯了路。他並預期，繼5G之後，中國大陸在人工智能（AI）領域可能又將「走到前面」。

華為「心聲社區」昨日公布任正非早前接受BBC「故事工廠」紀錄片專訪紀要。任正非表示，美國的「實體清單」對華為業務運營基本沒有影響，美國在5G領域還是比較落後，在網路聯接設備上，包括傳送、接入網、核心網，「我們（華為）長期處在世界領先地位，而且基本上不會依靠美國」。

任正非亦指出，「今天美國在通訊產業失敗，不要歸罪於華為的崛起，是美國自己走錯了路」。他說，90年代美國是世界最偉大的科技強國，強制性推行「CDMA」和「WiMAX」，就像今天美國動員大家不要用華為5G一樣，到處動員其他國家用「CDMA」和「WiMAX」 。但世界潮流「3GPP」（第三代合作夥伴計劃）才是正確道路。

對於華為近期公布的「鴻蒙」操作系統方面，任正非則指其特點是低時延，主要用於工業控制、自動駕駛、車聯網等系統，可能率先用於手錶、8K智能電視、工業控制使用等。

(中時 )