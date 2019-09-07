周日(8日)持續受低壓帶影響，清晨以前西半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨或雷雨。氣象局表示，上午降雨機率雖然有機會降低，各地大多為多雲的天氣，不過午後仍有局部短暫雷陣雨，其中降雨機率高的地方位於東半部、南部地區及中部以北山區，這些地方午後容易有局部大雨發生，請多留意；溫度方面，各地高溫約30到32度。

氣象達人彭啟明說，周六晚間至周日，水氣會多一點，全台都有短暫雨發生機會，外出要攜帶雨具。下周一之後，低壓帶水氣減弱，太平洋高壓開始西伸，預料各地天氣逐漸好轉，降雨偏向在山區午後雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，周日(8日)各地皆有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率，尤其在午後；中南部仍有發生「劇烈天氣」及較大降雨的機率；應隨時注意氣象局的特報。

至於颱風動向，第13號颱風玲玲已於周五下午2時左右登陸北韓，未來將持續北上，而第15號中度颱風法西，周日、下周一兩天將影響日本本州的天氣，要前往日本的民眾請留意航班資訊。

(中時電子報)