王少偉入行18年，首度以《台灣第一等》入圍54屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，他2001年因行腳節目《中國的故事》踏入演藝圈，多年來為了該類節目推掉無數戲約，談到其中苦與樂，他坦言，「行腳節目的主持非常辛苦，我有很多次都在生與死的邊緣掙扎，但射手座愛冒險跟愛旅行的個性，讓我總是可以繼續做下去。」

王少偉曾因節目所需，自駕飛機一度遇到亂流險象環生，連在機上的教練都一臉驚慌，也曾沒有任何經驗便氣瓶潛水1小時，因為呼吸罩咬太緊，隔天整個下顎痠痛到不行，他表情雖是笑著，但眼神卻非常認真，「只要呼吸方式錯誤，鼻子一浸水，肺就浸水，其實非常危險。」甚至在紐西蘭拍攝一個月，溯溪行程遇到颱風，教練放行，他卻因水流湍急狠撞同事安全帽，一抬頭整個下巴都是血，只能緊急送醫。即便如此，預計拍攝天數只走了三分之一，隔天他腫著下巴繼續錄，但現在回憶，那次的紐西蘭之行卻成為他至今以來最開心的回憶。

王少偉2003年主持《世界第一等》，猴子爬全身也不怕。（八大提供）

金鐘入圍當天，王少偉剛好錄《綜藝3國智》，當下立刻把喜訊告訴爸媽，兩老還以為是節目的遊戲環節，意會過來欣喜若狂，被問到那一刻的感覺，王少偉表示，「我聽到的當下不是為自己開心，而是為爸媽開心，他們總算知道自己的小孩為何而忙，颳風、豔陽都沒有放假，這一次他們真的知道我在忙什麼了。」

行腳節目總是充滿血與淚，這一點王少偉非常贊同，對爸媽他總是報喜不報憂，但提及他堅持多年的信念，還是因為父親在他入行時所說的一句話「歡喜做甘願受」，選擇自己所愛，一旦認定就努力堅持，任何困難都不放棄，這簡單的6字箴言，不只陪伴他度過最初的撞牆期，也為他創造演藝圈好人緣，更在他面臨抉擇時，不至於行差踏錯，他感性地說：「我入行以來遇過很多貴人，但最感謝的仍是父親最初的提醒。」

今年王少偉迎來改變。（粘耿豪攝）

今年王少偉迎來改變，他曾為了行腳節目多年不接戲，這次難得遇到好劇本、好團隊，他做了重大決定，以拍戲為優先，他透露，「這幾年聽到很多聲音都希望我演戲，又遇到很棒的金鐘團隊，所以做了選擇，我本來就是多棲多元經營的藝人，這個作品會拍到12月。」但他語帶神秘地說：「至於未來會不會有其他行腳節目的機會？拭目以待。」

(中時 )