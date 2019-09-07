好萊塢電影「分裂」裡的主角擁有多達24種人格，但現實生活中還有更極端百倍的案例！澳洲1名女子自幼遭生父性侵、虐待長達12年，因此分裂出2500個人格來保護自己，其中6個人格還「出庭作證」控告獸父，近日獸父終於被定罪，遭判刑45年。

案情指，現年74歲的李察（Richard Haynes）於1974年帶著一家五口自英國移居至澳洲雪梨，並向當時年僅4歲的女兒珍妮伸出魔爪，直到她16歲才逃離。期間她遭性侵無數次，無力反抗之下為了減輕內心痛苦，被迫尋求保護機制，進而發展出許多不同的人格。

珍妮受訪時回憶，她4歲就被迫觸摸父親的生殖器，父親還威脅她，不從就要殺掉母親、姊妹及家中飼養的貓咪。她說，父親性侵她時會以手帕掩住她的嘴，以免她哭泣或大叫，父親還辱罵她是垃圾，指她應為可以跟父親一起玩耍感到高興。

一開始，珍妮分裂出1個名叫桑芬妮（Symphony）的4歲女孩人格，每當珍妮被侵犯時，桑芬妮就會出現代替珍妮受苦，但此後桑芬妮也逐漸承受不了，就開始產生其他人格，其中包括許多男性，部分人格甚至可以影響她的感官，比如讓她暫時沒有嗅覺，因此聞不到父親的體味，最後分裂出高達2500種身分。

「我不覺得腦袋裡出現很多聲音是不正常的」，珍妮表示，直到遇到精神疾病專家衛斯特博士，她才知道自己患有多重人格症（DID）。

除心理創傷外，珍妮的身體也飽受摧殘。如今她得依靠結腸造口袋生活，失去生育能力，下顎更裝有鈣化韌帶。令人髮指的是，珍妮並非唯一受害人，父親同樣也虐待其他女兒。

珍妮長大後，為了將父親繩之以法，取得心理、司法等相關碩博士學位。在控告父親的過程中，除了「桑芬妮」，還有另外5個人格獲准「出庭」，各自提供不同角度的證詞，今年8月31日，李察終於承認25項非禮、性侵未成年少女罪名，判囚45年，將在獄中終老。

外媒報導，這是史上第一次有法庭採信多重人格證詞，而且成功讓被告定罪。

珍妮受訪的片段。

(中時 )