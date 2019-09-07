香港網路連日來一直流傳8月31日當晚有示威者在港鐵太子站被警察毆打致死，甚至昨有人聲稱是「死者」朋友，到太子站獻菊花悼念並追究警方，要求港鐵公開當日站內監視器。香港政府今日下午嚴正聲明，指過去3個月的執法行動，沒有致命個案，傳聞屬於「懷有惡意的謠言」，旨在激發社會分化和不滿；而醫院管理局亦再次確認，根據該局的紀錄，當晚港鐵站事件中並沒有死亡個案。

政府發言人表示，對於指稱在8月31日晚上，在港鐵太子站衝突中有致命事件發生，早在本月2日，警方已經在每天舉行的記者會上明確指出，當晚在港鐵太子站的行動中並沒有示威者遭毆打致死，警方及後於3日和5日記者會上再次重申，有關指控毫無根據，純屬揑造。

發言人續指，消防處昨日（6日）也強調，當晚最終在現場需要救護服務的7名傷者，全部經一列特別列車由救護人員護送到港鐵荔枝角站，再由候命的救護車分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理；醫院管理局再次確認，根據該局的紀錄，當晚港鐵站事件中並沒有死亡個案。

發言人強調：「網上所有罔顧以上事實的說法不單錯誤，更是懷有惡意的謠言」，「這些不負責任的謠言不斷在網上散播，意圖誤導市民，在政府誠意構建對話平台之際激發社會分化和不滿。政府表示極度遺憾。」

(中時 )