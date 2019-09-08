黑龍江省體育局7日表示，黑龍江省亞布力體育訓練基地的K90四季跳臺滑雪場地驗收成功，這是大陸首個跳臺滑雪四季場地，為大陸備戰2022年北京冬奧會全年訓練提供了場地。

亞布力是大陸國家級高水準冬季專案訓練基地，也是備戰2022年冬奧會雪上專案的重要訓練基地。基地的K90跳臺始建於1989年，是大陸第一座達到競技標準的滑雪跳臺。多年來，這個跳臺滑雪場地經過不斷完善，通過了國際雪聯(FIS)的認證，並獲得其頒發的證書。在第三屆亞洲冬季運動會、第24屆大學生冬季運動會等多項國際賽事中，這個跳臺都承擔了滑雪比賽任務。

北京申辦2022年冬奧會獲得成功後，大陸為改變體育「冰強雪弱」的局面，加大了雪上項目的建隊和訓練力度。黑龍江省體育局根據國家備戰需要，對亞布力的高山、越野、跳臺等場地進行了改造，其中將K90跳臺滑雪場地改造成四季場地。

2018年9月，K90跳臺滑雪場地開工改造，到今年9月4日，經過大陸滑雪國家隊夏季試跳成功，通過驗收，解決了跳臺滑雪運動員在大陸只能雪期單季訓練的問題，有效地延長了運動員的訓練時間。

(旺報 )