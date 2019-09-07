淡水疑似出現外來種鳥類埃及聖䴉

淡水疑似出現外來種鳥類埃及聖䴉！今有民眾發現淡水海尾仔海灘旁，疑有發現大量埃及聖䴉聚集，如屬實將嚴重破壞本土海岸生態，詳細情形仍待相關單位進一步確認。

據了解，去年嘉義、苗栗等地都曾發現入侵大量埃及聖䴉，現疑似「北漂」到新北淡水區，淡水區崁頂里長盧春安今於淡水海尾仔海灘，發現大量疑似埃及聖䴉聚集於海岸邊覓食，如海灘群聚鳥類是埃及聖䴉屬實，將對附近生態帶來嚴重破壞，目前以向上呈報，待相關單位進一步確認。

最早埃及聖䴉知名遊樂園引進6隻作為觀賞鳥，某次颱風侵襲過後，6隻聖䴉逃逸無蹤，被野鳥人士目擊仍在外繼續存活。埃及聖䴉又稱「巫婆鳥」，原棲息於撒哈拉沙漠以南非洲、埃及等地朱鷺。

埃及聖䴉有著極強的適應能力，主以魚類、青蛙、昆蟲、螺類為食，在嚴冬缺乏食物時，埃及聖䴉也會吃垃圾充飢；由於聖䴉的棲地條件和多如小白鷺、牛背鷺多有重疊，將彼此競爭築巢、食物資源等，逐漸擠壓、取代當地原生鳥類生存環境。

(中時 )