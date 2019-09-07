據新華社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）7日發布消息說，代號為「太空機器人F-850」的智慧機器人乘坐俄「聯盟MS-14」太空船順利返回地面。

消息稱，莫斯科時間6日21時13分（台灣時間7日2時13分），俄「聯盟MS-14」太空船與國際太空站「星辰號」服務艙順利分離。莫斯科時間7日零時32分（台灣時間7日5時32分），「聯盟MS-14」太空船返回艙在哈薩克傑茲卡茲甘市東南147公里處著陸，順利返回地面。

據悉，「太空機器人F-850」太空站之旅期間完成了所有測試任務。

俄羅斯8月22日發射「聯盟-2.1a」運載火箭，將載有「太空機器人F-850」的「聯盟MS-14」太空船送往太空站。由於太空站上的自動對接系統設備出現故障，太空船於8月27日才與太空站二次對接成功。這是俄第一次將人形機器人送往太空站，這種機器人將來有望在太空船外替代太空人執行危險任務。

(中時電子報)