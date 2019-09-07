「柯文哲市長粉絲見面會」，現場擠爆近千名柯粉，會後柯文哲與粉絲們開心合影。（馮惠宜攝）

前鴻海董事長郭台銘表態他正準備參選，台北市長柯文哲被問及，要如何說服柯粉支持郭董時，他回應，這是郭董要說服柯粉，不是柯文哲；他也認為目前民調蔡英文總統因為民調已超過國民黨提名的總統參選人、高雄市長韓國瑜才沒接見香港民運領袖黃之鋒。

「吳董談大選」直播節目，7日晚間開跋到台中好運來洲際宴展中心 舉辦「柯文哲市長粉絲見面會」，柯文哲在柯Ｐ任你問中，面對粉絲提問，如何說服柯粉的選票轉移支持郭董？柯文哲表示，自己要有能力說服大家，不是拜託別人幫我說服，他也說，柯粉和韓粉有很大不同，柯粉很安靜，他就是在鍵盤後面打，柯粉很理性，別人很難說服他，轉不動的。

柯文哲也說，要說服柯粉，會出模擬考題給他，他說郭董在美日中都有投資，而他（柯文哲）是跟三個都友好，但沒有掛勾，但他（郭董）是跟三個都有瓜葛，要說服柯粉的是郭董不是柯文哲。

另柯文哲也表示，蔡英文總統操作親美抗中聯盟，這次香港民運領袖黃之鋒來台，蔡英文因為民調已高出韓國瑜很多，所以沒接見黃之峰。

柯文哲強調，他覺得不要因為政黨輪替後要換位置的人數太多，這很不好，如果可以做到公開透明問題可以少掉很多，儘量不要有太多政黨輪替需要改換的位置，儘量文官化，另一個就是選舉費用一定要下降，選舉費用不下降，台灣政治不會改變。

他也很自滿表示，台北的執政成功，是扭轉將來台灣政治很重大的一個關鍵，他當台北市長有幾個驕傲的地方，包括弊案減少、還債570億元以及公務人員依法行政，讓他很自豪。

(中時 )