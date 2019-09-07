蔡總統競選連任主視覺，2020台灣要贏，Let's Win！（蔡英文總統競選連任辦公室提供）

蔡英文總統競選連任主視覺，2020台灣要贏，Let's Win！（蔡英文總統競選連任辦公室提供）

蔡英文總統競選連任主視覺出爐！辦公室發言人阮昭雄今天表示，競選目標「2020台灣要贏，Lets Win！」蔡英文總統就是贏的選擇。

他說，「2020台灣要贏，Lets Win！」競選主視覺上，選擇以文字型態直接呈現，目的是為了讓所有民眾聚焦「台灣要贏」的主要目標與訴求。符號以向前、向上的三角形為主要元素，形塑明確的視覺方向性，代表「前進」，象徵國家的進步和民主的進步，在連任的路上，可以一直向前。

顏色上，阮昭雄說，色彩以代表台灣人民質樸、溫和的「翡翠青」，以及帶有女性溫和堅毅特質、兼具理性與感性的「緋紅」作為雙主色系，並搭配代表台灣的「大地綠」做為輔助色，意味著在守護台灣、台灣要贏的陣線上，台灣人民的支持與蔡總統的領導都是不可或缺的力量。

阮昭雄表示，2020是台灣關鍵一年，「贏」是台灣人民的共同期待，不僅要贏得國際認同、贏得人民對自我的肯定，更有「讓國家繼續前進」的勝利自信。

(中時 )