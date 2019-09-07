家家7日在台北國際會議中心舉辦「HOUSE PARTY 在家裡」演唱會，五月天的阿信中場現身合唱〈知足〉，立刻掀起高潮，全場尖叫聲不斷！阿信興奮地說：「其實第一首歌我就想上來了，是工作人員把我拉住，一直喊『信哥不要衝動』！」師兄到場力挺，家家坦言感覺很爽：「每次跟著你們跑演唱會，我都是嘉賓，今天，你是嘉賓耶！好奇怪的感覺！」

阿信透露，每次五月天演唱會結束，大伙兒最喜歡找家家一起在房間裡彈彈唱唱，「我們彈起吉他、她就會唱！偶爾也會找蕭秉治啦，但他手上有刺青，我比較不敢找他」；聊起彈吉他，家家趁機拱阿信現場秀一段吉他，阿信說：「我的手不適合彈吉他，但我有帶吉他手來。」隨後介紹黃奕儒出場。

昨穿一身黑的阿信看到家家與黃奕儒都穿藍色色系的服裝，開玩笑自嘲像局外人：「我等一下就去（坐台下）跟大家一起擠。」聽到師兄抱怨，家家連忙愧疚地說：「我今天沒有搭配到『師兄黑』。」幽默逗笑觀眾！三人不僅加碼獻上〈溫柔〉一曲，隨後又合唱〈私奔到月球〉，讓歌迷直呼賺到。

家家昨穿橘色細肩洋裝揭幕，一開場就送上驚喜，OZI登台合唱〈House Party〉，快閃合作一首歌，點燃台下情緒！家家唱完〈巧克力〉後，開心地說：「很開心大家來到我的『家裡』，就把這裡當自己家吧！我看到有人脫鞋子了是吧，放輕鬆、放輕鬆。」

家家今在TICC開唱。（陳俊吉攝）

演唱會由「橘色派對」、「鮮紅聖堂」、「粉紅異想」、「深藍星海」、「純白嚮往」五段節目串連，除了經典歌曲，家家更首唱新歌〈沒有錯〉和〈我想要的快樂〉，中場粉紅趴段落，舞台場景出現粉紅天空、飄出粉紅泡泡，家家則換上粉紅露肩蓬裙，背後綁著可愛的大蝴蝶結登台，化身公主高唱〈你的甜蜜〉、〈風中奇緣〉等歌，氣氛浪漫；家家感性表示：「我小時候常會幻想自己是公主，謝謝今天！我圓夢了！」

演唱會尾聲送上經典曲〈家家酒〉，看到全場觀眾大合唱，家家感動得數度落淚，氣氛溫馨；除了二段嘉賓彩蛋，演出結束後她三度獻上驚喜，舞台大螢幕秀出家家的新專輯《我想要的I, Me, Mine》預購資訊，令歌迷興奮。「HOUSE PARTY 在家裡」演唱會昨吸引約2700位觀眾進場，票房九成，門票收入粗估620萬。

家家今在TICC開唱。（陳俊吉攝）

家家今在TICC開唱。（陳俊吉攝）

(中時 )