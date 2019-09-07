中秋節月餅消費也呈「M型化」；當月餅喊漲，上班族大喊吃不消之際，一盒要價上千元的美心月餅卻賣到缺貨，中秋節引進3款美心月餅禮盒、大型賣場好市多表示，已經賣到缺貨，預計這個周末過後，全台美心禮盒全部售罄。

除了大型賣場外，電商平台生活市集公關部總監黃偉東表示，網站上的美心月餅也已銷售一空；黃偉東分析，台灣有三大節慶，但送禮卻集中在中秋節、農曆過年，而台灣人送禮就要送到心坎裡，只要名氣大、口味好，就是銷售保證。

好市多線上購物，價格超過2000元的美心雙黃白蓮蓉月餅(4入2盒)、美心雙黃蓮蓉月餅(4入2盒)皆顯示缺貨或到貨通知，只剩下美心雞蛋卷有現貨。

生活電商17Life觀察，中秋商品熱搜飄破250％，這個節慶是溫情送禮表心意的重要時刻，伴手月餅禮盒三大熱銷指標，包括排隊名店、得獎名餅、話題造型。

17Life表示，台灣每年月餅商機高達數10億元，網路平台網羅得獎、有口碑月餅名店，成兵家必爭之地；從平台銷售狀況來看，網友最愛鳳梨酥，近半個月以來銷售常占據熱銷排行榜第1名，隨著中秋節腳步逼近，預估9月可賣出上千盒。

台中伊藤麵包工房邱老闆表示，除了傳統蛋黃酥、小月餅等口味外，老店也要同時積極開發新品，像今年珍珠月餅的新鮮感，讓消費者願意多花一點錢來嘗鮮，銷售量竟比傳統口味的蛋黃酥多3倍。

(中時 )