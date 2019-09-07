上季NBA年度MVP阿提托康波此役陷入孤軍奮戰窘境。(摘自FIBA官網)

就算希臘擁有上季NBA年度MVP「字母哥」阿提托康波壓陣，可惜面對美國男籃的嚴密防守，希臘徹底陷入手感低迷窘境，全場命中率低到只有3成2，美國隊最後以69比53力退昔日宿敵希臘，世界盃4連勝，接著9日遭遇巴西。

美國男籃過去在世界盃跟希臘交手4次，雖取3勝1敗優勢，唯一敗仗卻是2006年日本世錦賽準決賽，也因那次輸球，讓美國隊屈居季軍，然後掀起美國隊復仇之旅，接連拿下3屆奧運與2屆世錦賽冠軍，重新宣告美國男籃霸主地位。

如今兩軍又在世界盃16強複賽碰頭，打來自然分外激烈，阿提托康波開賽就拿5分，不過美國隊也有米契爾、肯巴沃克兩人回應，打完首節，美國隊僅以19比17領先，來到次節，美國隊發動10比3攻勢，總算開始擴大雙方分差。

上半場結束，美國隊取得38比25領先，也讓希臘次節只拿8分，來到下半場，美國隊一度擴大領先到17分，原因出在希臘下半場三分外線徹底熄火，幾乎只靠阿提托康波一個人苦撐，才讓美國隊順勢拉開，希臘看來大勢不妙。

來到末節，眼見雙方差距無法縮小，希臘乾脆就讓阿提托康波休息，改用板凳陣容應戰，美國隊開始出現輕敵心態，反讓希臘順勢追到只差11分，幸好米契爾最後3分鐘投進三分球，也讓場上勝負已無懸念，字母哥也沒再上場。

肯巴沃克(塞爾提克)拿下全場最高15分，外加6助攻、4籃板，米契爾(爵士)10分進帳，懷特(馬刺)與哈里生巴恩斯(獨行俠)各有9分；希臘則以阿提托康波15分、13籃板的雙十表現最佳，可惜光靠他一己之力，還是沒法擊敗美國。

(中時電子報)