韓國瑜2020新北出發活動將於9月8號下午在新北市三重幸福水漾公園登場。(韓國瑜競選辦公室提供)

98加滿！高雄市長韓國瑜明(8)日在三重辦造勢大會，競辦對外預估至少10萬人湧入，希望能震懾虎視耽耽的第三方勢力，拉高民調的聲量。北市議員游淑慧說，近日在地方上勤跑中秋行程，所到之處都有熱情民眾出聲，明日要到新北三重挺韓，她感覺民眾表現的熱情，和六一凱道造勢前的感覺一模一樣。

游淑慧今晚在臉書發文表示，這個周末假日滿滿的內湖南港中秋活動，她從早上到晚上跑了30多個行程，遇到了許多港湖的好朋友。每一個行程都有人拉著她的手說：韓國瑜加油、明天要去三重、明天很重要等⋯，還有個阿嬤說她明天要從汐止去，問怎麼搭車？有位先生說：明天很重要，要去吐一口氣，台灣選舉不能變成這樣⋯。

面對民眾如此真誠的熱情，游淑慧認為，這跟六一凱道造勢前的感覺是一樣的⋯。她希望明天一切順利、天空作美！

對於明天造勢活動，鋼鐵韓粉們各個積極表態，「明天氣勢磅礡會比凱道更壯觀一決雌雄」、「千軍萬馬98三重見。」、「明天一定要參與～排除萬難」、「韓家軍徹夜北上好不熱鬧 ，延路各縣市貪食蛇～出動真壯觀」、「親朋好友一起揪出來去新北三重，擠爆現場來力挺韓市長」。

(中時電子報)