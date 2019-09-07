一名人夫與前女友分開後各自結婚，但婚後兩人又再度接上線，發展出婚外情。不過日前婚外情曝光後，腥夫後想結束這段關係，竟說「自己的太太不會去親別人先生的老二」等語來羞辱小三。而小三的先生知道妻子背著他偷吃也難受的崩潰甚至憂鬱症，還因此被降職，他氣得告上法院提告，高等法院日前判賠30萬元。

腥夫與小三舊情復燃後，每月都司會並發生關係。日前腥夫妻子意外看到小三寫給先生的電郵事情才爆發，原配傷心的差點尋短，腥夫只好不斷安撫，說出小三先生的姓名。此外他也下定決心要了斷與小三的關係，因此腥夫就傳了許多羞辱的言詞給小三，要她知難而退。甚至表示「我們都結婚又通姦，被告也是應該」、「自己的太太不會去親別人先生的老二」來攻擊小三。

自由時報報導，腥夫妻得知小三夫的姓名後，便透過Google找出小三先生的資料並連繫上他，結果小三先生得知後竟然難過到憂鬱症還影響工作遭到降職。

憤怒的人夫對兩人提告與民事賠償80萬，最後法官判腥夫6月、小三則是4月，法官認為此事確實讓人夫配偶權遭到侵害，判賠30萬全案確定。

(中時電子報)