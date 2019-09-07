中西部太平洋鮪魚類委員會（WCPFC）北方委員會會議今（7）日閉幕，會議中日本提議擴大黑鮪捕撈配額，但遭到美國反對，因而提議希望台灣配額300噸能轉讓日本，補其不足。農委會漁業署表示，台灣將要求日本轉讓300噸大目鮪配額作為交換，但這些捕撈配額的討論尚待12月WCPFC年會討論才會定案。

WCPFC北方委員會會議4日起至7日在美國奧勒岡州波特蘭召開，就太平洋黑鮪、北太平洋長鰭鮪、紅肉旗魚及北太平洋水鯊等資源狀況及目前管理措施進行年度檢視。

為避免濫捕造成海洋資源匱乏，WCPFC過去即對各國捕撈設定配額上限，但可視資源恢復情形靈活調整。日本在此次會議中提議擴大捕撈配額，但因美國考量資源恢復情形有限，持反對意見，故希望由台灣轉讓300噸配額，補日本的不足。

漁業署副署長林國平表示，台灣黑鮪每年配額為1709噸，但國內從2016年起3年捕撈量分別為454噸、415噸及381噸，距離限額仍遠，故不反對轉讓，但也不會平白將配額讓予日本；因我國在中西太平洋大目鮪捕撈配額為1萬481噸，但去年即捕到9069噸，限額壓力較大，故將向日本要求300噸大目鮪配額作為交換。

林國平說，北方委員會主要討論黑鮪魚配額，大目鮪配額則非此委員會權責，但無論是黑鮪或大目鮪配額的轉讓，都仍須等到12月WCPFC年會上討論，才會定案；並且，此次討論配額僅是2020年一年度的措施，2021年以後的配額仍會重新討論。

他並說，因各海域均設定一定捕撈上限，故透過多邊國際會議討論各國配額是正常的，過去大陸與日本間亦曾轉讓捕撈配額，但印象中，我國與日本間則沒有轉讓過。

(中時 )