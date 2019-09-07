Big Time Performance From A Big Time Player. @EvanFourmizz goes for 24 PTS as @FRABasketball 🇫🇷 are in the Quarter-Finals! #FranceGotGame pic.twitter.com/2IfNd9fkTg — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 7, 2019

眼見下半場最多領先17分優勢，來到末節竟被立陶宛追上，甚至一度取得超前，幸好法國及時穩住陣腳，更靠迪柯洛最後15秒的跳投命中，終場78比75驚險氣走立陶宛，與7日同拿4連勝的澳洲，雙雙提前宣告搶下世界盃8強門票。

第3節一度取得59比42大幅領先的法國，竟被立陶宛窮追猛打，打到末節還剩4分27秒，盧卡維休斯的三分球，更幫立陶宛取得69比68超前，隨後雙方互有領先，打到最後30秒，瓦蘭丘納斯兩罰中1，讓立陶宛處於1分落後。

法國的下一波攻勢，就靠迪柯洛投進中距離，也讓立陶宛僅剩15秒進攻時間，立陶宛選擇拖到最後1秒，才由34歲老將馬丘利斯出手追平三分球，可惜這球並未命中，沙波尼斯雖搶下進攻籃板，卻已沒法改變比賽勝負結果了。

法國以佛尼爾(魔術)攻下全場最高24分表現最佳，迪柯洛也有21分，巴坦(黃蜂)12分，戈貝爾(爵士)9分、8籃板；瓦蘭丘納斯(灰熊)則替立陶宛攻下18分，且抓8籃板，卡尼提斯12分。

目前阿根廷、波蘭、塞爾維亞、西班牙、法國與澳洲6隊，都已提前拿下8強門票，僅剩複賽K組還有懸念，儘管美國隊也拿4勝0敗，卻因假如美國爆冷輸給巴西，捷克也贏希臘，屆時美國、巴西與捷克戰績同為4勝1敗，就需比較得失分。

(中時電子報)