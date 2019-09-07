「打狗文創」今晚違法營業，附近住戶苦不堪言。（柯宗緯攝）

民眾打爆1999電話，警方也到場關切。（柯宗緯攝）

現場汽機車違停紅線情形嚴重。（柯宗緯攝）

高雄鳳山「打狗文創市集」今（7）日晚間正式營運，找來歌手、團體接力演出，住戶抱怨亂象多，機汽車亂停、噪音不斷，打爆市府1999專線卻毫無作為。日前「打狗」因違法營業被市府罰12萬，未料罰不怕，甚至擴大違法營業挑戰公權力，居民不禁質疑業者假借中秋聯歡晚會之名，行違法賺錢事實，想問韓市府「說好的斷水斷電呢？」

「打狗文創市集」所在地為市計畫住宅區，不得作攤販集中場使用，也禁止設置攤販集中場（夜市、文創市集），但業者今年1月以「夜市」名目打算開業，遭高雄市府打臉不合法。

未料，後來「打狗」建築面積超過500平方公尺，違法事情明確外，倉庫也違反使用營業，市府依違反《都市計畫法》開出兩張罰單共計12萬後，業者仍罰不怕，更加明目張膽，打算往外擴建鐵皮範圍及公開招商。

今晚「打狗」仍不甩法令，擴建鐵皮範圍，攤商違法擺攤，業者更搭舞台請來歌手、團體演出，噪音不斷引發民怨，汽機車也胡亂停阻礙通道及亂停紅線，鳳山警方獲報也到場關切。

住戶不滿說，「打狗」明明是夜市，「只有市府眼中看是商場」，之前市府都發局說若再違法不排除祭出斷水斷電，如今違法事實擺在眼前，希望韓市府有魄力，能夠有所作為。

據悉，業者每月60萬租地，再分租給攤商營業，每天光租金營收就有25萬，若以每月營業16天來計算，月收入400萬，因此市府的罰單根本是九牛一毛，業者根本毫不在乎，也令市井小民相當無奈。

對此，「打狗」李姓主委表示，今天是中秋聯歡晚會，5月1日就開始營業了，總共200攤左右，其他陸續規劃當中。針對被檢舉違反法令，會積極跟市政府協調，至於民眾抱怨部分，會管制噪音時間之內不要弄太晚，以吵到住戶安寧。

李姓主委說，今晚違規停車部分警方有前來關心；至於「打狗」定為是夜市還是文創？他說「算是綜合性」，不過不會像以前這麼混亂，有一些新的景點、舒適環境給客人。

(中時 )