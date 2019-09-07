晚間十時許防暴警及速龍小隊沿彌敦道往深水埗方向推進，多名示威者被制服，部分警員則退入西洋菜北街警察體育遊樂會，有市民尾隨指罵，警方舉起紅旗。警員在遊樂會大閘上發射多發胡椒球彈，並用強光照向群眾。

(中時 )