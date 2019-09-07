防暴警及速龍小隊彌敦道驅散 多人被制服 23:402019/09/07 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有示威者頭破血流(取自香港東網) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 晚間十時許防暴警及速龍小隊沿彌敦道往深水埗方向推進，多名示威者被制服，部分警員則退入西洋菜北街警察體育遊樂會，有市民尾隨指罵，警方舉起紅旗。警員在遊樂會大閘上發射多發胡椒球彈，並用強光照向群眾。 (中時 ) #制服 #警員 #防暴 #彌敦道 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 抹黑國民黨 網紅藍阿姨遭警方法辦 15:212019/09/03 政治 常忘車子停在哪 中市警方教你小撇步 16:382019/09/04 社會 逼喝尿打死人 北市警方南下逮共犯 18:072019/09/05 社會 NBA》警方捧1250萬和解金 布朗拒收 00:022019/09/06 體育 泰妙齡女來台掏金 賣淫1次僅賺… 11:462019/09/06 社會 示威者旺角警署投擲磚頭 警舉橙黑旗警告速離 20:532019/09/06 兩岸 機鐵香港站直達機場 防暴警戒備 11:522019/09/07 兩岸 香港東涌站大量人群聚集 警舉黃旗警告 17:262019/09/07 兩岸 兩岸熱門新聞 陸飛彈雨襲 駐日美軍30分鐘全滅 - 焦點新聞 - 旺報 示威者旺角警署外縱火 警舉長槍警告 - 兩岸 香港東涌站大量人群聚集 警舉黃旗警告 - 兩岸 停陸客限金馬 陸預防綠營操弄 - 焦點新聞 - 旺報 任正非：美國5G落後 AI可能又要輸大陸 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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