今年夏天自由市場最大震撼彈，當屬里歐納德爆冷選擇跳槽快艇，保羅喬治也跟著加盟快艇，如今詳細招募過程終於曝光，全程參與的快艇總教練瑞弗斯表示，招募里歐納德關鍵點在於挖來保羅喬治，快艇卻遭雷霆接連拒絕交易好幾次。

「跟里歐納德陣營接觸後，我們知道必須得到保羅喬治，里歐納德與快艇團隊一起來到我家，我們相談甚歡，那是我第一次了解他，」瑞弗斯說，「他是一個非常聰明的球員，那次談話過後，我們很清楚想要簽下他，必須做好準備工作。」

「我們必須做出明顯補強，而且是在不改變現狀的基礎上，這個操作難度非常大，」瑞弗斯表示，「最後你們也看到了，為了得到保羅喬治，我們失去了賈林納利、亞歷山大兩名相當優秀的球員，但其實我們跟雷霆談判過程並不順利。」

瑞弗斯回憶今年7月11日當天場景，「那天早上我們還看不到希望，因為從雷霆那邊換到保羅喬治難度太大，但到了下午兩點，事情出現了轉機，我們跟雷霆重新回到談判桌上，沒想到到了下午5點，總管勞倫斯又告訴我交易告吹了。」

「就在我去吃晚飯的路上，我收到勞倫斯的簡訊，要我趕緊回去，交易重啟了，隨後1個小時內，我們就跟雷霆達成交易，那一天真的難以置信，」瑞弗斯說，「我們馬上打給里歐納德，得到他加盟承諾，接下來的情況大家都知道了。」

(中時電子報)