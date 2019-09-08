曾被芝加哥封為救世主，且成為史上最年輕MVP的「飆風玫瑰」羅斯，回憶自己2016年突然被公牛交易到尼克，當場被拍到痛哭失聲的慘狀，如今隨著新球季加盟活塞簽下兩年1500萬美元合約，羅斯總算公開透露當時痛哭原因為何！

當時公牛宣布把羅斯交易到尼克，羅斯正在洛杉磯拍攝紀錄片，卻接到經紀人阿姆斯特朗的電話，告知他這個被交易的噩耗，一開始羅斯完全不敢相信，在確認自己真的被換去尼克，他在電話中頓時痛哭流涕，也剛好被鏡頭拍了下來。

「那就是我的生活，芝加哥，我所有一切都在那裡，」羅斯說，「當時我首先想到的是我的家人和兒子，我知道我很珍惜待在芝加哥的時光，就像勇士柯瑞一樣，如果他的爸爸戴爾不允許他到場上投籃，那他就不會是現在的柯瑞。」

「我喜歡和我兒子在一起的那些時刻，當我在場上熱身的時候，他會待在場上相當興奮，有時候他還會傳球給我，」羅斯表示，「我很珍惜這些時刻，因為我知道當他長大之後，也會珍惜這一切，但我離開芝加哥之後，這些可能都沒了。」

離開芝加哥後，羅斯先後待過尼克、騎士及灰狼，卻因傷痛問題，甚至遭逢性侵醜聞，陷入職業生涯空前低潮，直到上季總算重新回春，更在去年10月遭遇爵士比賽，攻下生涯新高50分，當時賽後他也落淚了，這次卻因喜極而泣！

(中時電子報)