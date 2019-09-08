香港女星黃榕（Gloria）不僅熱愛健身，還靠著參加健美比賽洗刷過去性感女星形象，曾獲得亞軍肯定。然而近日第4度參加健身比賽的她，昨日也穿著比基尼秀出體脂肪僅5.6%的好身材，但胸部也因此大縮水，還被媒體捕捉到比基尼胸罩「離罩」的驚人畫面。
曾與陳冠希有過一段戀情的黃榕，過去受訪曾透露在健身教練男友的鼓勵下，開始參加健美比賽，；她昨日第4度參加比賽，也得意透露現在是她人生有史以來腰最細的時候，僅19吋，體脂肪更只有5.6%。
但曾經擁有D罩杯性感上圍的黃榕，也被港媒直擊比基尼胸罩「離罩」的驚人畫面，而黃榕也坦承胸部瘦了2個罩杯，現在單身的她，更開玩笑稱現在沒胸，可能要找沉迷肌肉的男生當男友。
而黃榕除了罩杯縮小，也透露為了準備比賽身體狀況混亂，最近整天失眠又健忘，每天迷迷糊糊只知道吃跟運動，連生理期也受影響，連續7天都沒停。
(中時電子報)
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