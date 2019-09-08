現今社會，幾乎人人都習慣出門上班，又或是休息放鬆時，來一杯咖啡陪伴自己，甚至有研究指出，咖啡能夠增加記憶力，甚至降低罹愛與心血管疾病機路，還能減肥，不過營養師指出，咖啡的確有這些效果，但前提得是「黑咖啡」才行，並且要喝對時間。

根據《Heho健康網》報導，運動營養師蘇政瑜表示，想要達到健康效果，喝的必須是黑咖啡，黑咖啡熱量含量低，但不少人為了順口，降低苦味，會習慣加糖、奶精、牛奶等調味料，甚至市面上也出現琳瑯滿目、各種口味的咖啡，熱量大幅提高，對減肥不僅沒效果，反而會有副作用。

至於何時喝黑咖啡？蘇政瑜表示：「像我們平時喝咖啡，頂多就是比較有精神而已，但是如果喝完黑咖啡之後運動，效果確實會有比較顯著的差距。」，根據《International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism》刊載的研究文章指出，運動員在訓練前攝取適量黑咖啡，運動後3小時內的卡路里燃燒量可以比平常多出15%。

蘇政瑜指出，運動員平時習慣吃的能量果膠，其實就含有咖啡因成分，可以將脂肪轉換為能量，達到提神、減重目的，因此在運動前30分鐘科咖啡，效果最好，若無法適應黑咖啡，也可改喝無糖綠茶代替，兒茶素能夠擁有同樣效果。

(中時電子報)