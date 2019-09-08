全球暖化嚴重，造成近年氣候異常現象越來越頻繁，各國也都積極研究該如何減緩暖化現象，對此一名瑞典教授竟然表示，解決方法很簡單，就是開始吃人肉，讓全場觀眾目瞪口呆，引發軒然大波。

根據外媒報導，瑞典經濟學院教授馬格努斯(Magnus Soderlund)在一場研討會中，呼籲人們別再吃大量排放溫室氣體的牛羊豬等肉品，但他下一句竟然說出「我們應該改吃人肉，才能減緩全球暖化」，全場聽眾頓時傻眼。

馬格努斯說，一般人一聽到人肉都排斥、不敢吃，認為不該褻瀆死者，但萬事起頭難，只要吃過一口之後，第二口就容易多了，接著馬格努斯表示，自己雖然也會猶豫，但願意嘗試，他詢問台下聽眾，大約有10%的人舉手表示願意嘗試，主持人忍不住反問「吃下去不會生理不適嗎」，馬格努斯則回「被吃的人確定死透了就可以」。

馬格努斯的言論讓許多人看傻，甚至被民眾封為「食人族教授」，網友也分成兩派，一派認為馬格努斯雖然有點天馬行空，但的確該思考適當減少人口，另一派則吐槽「在考慮宗教禁忌之前，應該先考慮法律問題吧」。

(中時電子報)