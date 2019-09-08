新北市議員高敏慧在臨時會前夕因涉貪遭裁定羈押禁見。（陳俊雄攝）

六連霸的資深民進黨籍新北市議員高敏慧，遭控從擔任新北市議員後就浮報助理費，8年來總金額逾千萬元，新北地檢署指揮新北市調處6日將她及黃姓助理等11人傳喚到案，高、黃因涉案情節重大且有勾串之虞遭檢方聲押，新北地院9日凌晨0時30分裁定高敏慧，為地方政治投下一顆震撼彈。

高敏慧曾因議員配合款案遭判刑，該案也牽連到30多位議員、代表。高敏慧涉案部分纏訟迄今10餘年也尚未定讞，但這起弊案也讓從北縣時期延續到朱立倫市府時代的「議員配合款」，屢屢遭到外界批判，更成為新北市府今年取消議員配合款補助活動的主因。

另據透露，高敏慧在擔任第三屆新北市議員期間，即曾表示將不再尋求連任，並有意轉換跑道，卻疑似因此遭人檢舉浮報助理費用。

檢調調查，高敏慧在擔任市議員任內，涉嫌利用人頭詐領助理費逾千萬元，新北地檢署6日指揮市調處幹員搜索高敏慧樹林大安路服務處等多處地點，並將高敏慧及黃姓助理在內共11人帶回訊問。

雖然高敏慧喊冤並聲稱清白，並認為是因為明年農會選舉之故，才遭到某綠營民代家族的檢舉，但檢方複訊後以所犯為重罪且有勾串之虞，高敏慧及另名黃姓助理也遭檢方聲押禁見，另3位被告分以5、10、10萬元交保，其餘請回。

高的密友、樹林農會理事長賴朝進今天中午表示，高敏慧整個服務處面積超過80坪，除了行政人員之外甚至還有廚房人員，整個服務處工作人員數目遠超過補助助理名額，根本不可能利用人頭浮報助理費。他也將高遭舉報偵辦，直指是明年農會改選，同選區某綠營民代家族背後搞鬼。

雖然檢調對外表示，高敏慧所涉案件為「浮報助理費」，但和7月間同因浮報助理費遭到搜索約談的鄭戴麗香相較，鄭戴麗香複訊後獲檢方諭令40萬元交保，但高敏慧不僅遭到聲押，且卷證繁多，檢方刻意選擇在9日新北市議會第三屆第四次臨時會前夕動手，想要避開民代保護傘意味濃厚，外界認為案情恐不單純。

由於高敏慧6日深夜移送檢方複訊遭到聲押，在7日凌晨拒絕夜間訊問，新北地院直到7日晚間8時才召開羈押庭，晚間10時合議庭開始評議，由於涉案內容錯綜複雜，新北地院合議庭今日凌晨零時30分裁定羈押禁見。

(中時 )