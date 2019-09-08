針對有心人拚命散播國民黨總統參選人韓國瑜支持度下滑、韓流已經退燒的訊息，以擊垮韓國瑜的「勢」意圖明顯，前行政院發言人、傳播學者胡幼偉以自身民調量化專業，提出反制妙招，就是推動「全台挺韓簽名表態」運動，若成功就會讓韓黑毛骨悚然！

胡幼偉在臉書建議反制戰法，請全台願意投票給韓國瑜的民眾，一直到12月底，每個上班日到國民黨各縣市黨部辦公室，秀出自己的身分證，證明有投票權，簽名後，在一張寫有「我支持韓國瑜」的不具名單子上打勾，再交給黨部工作人員。不方便親自去黨部簽名的，寫好委託書，簽好名字，請人遞交亦可。海外華僑也可以寄電子郵件給中央黨部表達支持之意。

他表示，如此一來，每天就可以開始公布更新的統計數字，把它變成一種長期造勢活動。各地方黨部要做的，只有確認沒有人重複表態，並且每天向中央黨部回報最新統計數字。敵人並不會來灌票，因為他們不會想幫韓造勢。

胡幼偉點出，有心人士當然會繼續公布「怪怪民調」，乾脆就來打數字戰，敵人當然會攻擊說這種數字是自己造假，沒意義，免驚，就是要用數字造勢怎麼樣？就是要用數字反制怎麼樣？這一招，也會讓挺韓人士很興奮，有事做，而不會整天覺得被敵人打得很悶、很鬱卒。

胡幼偉強調，挺韓，就會變成像股市一樣，每天都有創新高的具體數字；挺韓，就會變成「瘋韓」的社會運動，大家見面打招呼，就會問「你去簽了沒有？」若這個「全台挺韓簽名表態」運動成功，而且搞得風風火火，那敵人的士氣就會崩潰，韓黑會產生毛骨悚然的感覺！

網友回應說：「若還有民眾服務站的，在這裡簽名也可以。」、「創意無限！希望無窮！」

(中時電子報)