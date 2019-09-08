談到跟郭台銘的整合問題，國民黨主席吳敦義6日表示，國民黨總統候選人是各方主張用全民調產生，都說誰勝出就支持誰，如果沒有勝出就不會競選，這是初選前彼此的承諾生，他相信每個人都會守信用。吳敦義為何對郭態度會轉硬，國民黨新北市議員葉元之解讀背後原因，可能吳主席所掌握的訊息是，郭已確定要選2020。

葉元之指出，國民黨整合陷困境慮，讓立委參選人和基層的確非常焦慮，但是主席吳敦義的態度有比較改變，以前他覺得吳主席是屬於那種事緩則圓型的，所以他講話比較曖昧，對郭是否要參選就說很傷腦筋，有沒有要「換瑜」也沒在第一時間很強硬的澄清，只有後來才有說，如果惡意的話可能要告媒體，但是也許他也不會告。

葉元之在政論節目《少康戰情室》點出，吳敦義最近對郭的態度就比較硬了，像6日他就暗指郭沒有誠信，至於吳主席為何會有這種轉變？他猜測是不是吳主席所掌握的訊息是，郭已經確定要選了，那最後若確定要選，再軟也沒有用了，所以態度就轉硬了。

(中時電子報)