第76屆威尼斯影展今(8日)凌晨公布得獎名單,坎城影帝瓦昆菲尼克斯主演的DC電影《小丑》(Joker)不負眾望,一舉拿下最高榮譽金獅獎,而這也是超級英雄電影首次拿下歐洲三大影展最大獎!

《小丑》奪下本屆威尼斯影展最大獎,導演陶德菲利普斯(Todd Phillips)致詞除了感謝DC與華納兄弟影業願意大膽走出舒適圈,更直言沒有瓦昆菲尼克斯就沒這部電影,大讚瓦昆是他見過最凶猛、最聰明與最思想開明的獅子,「謝謝你把你那不可思議的才華託付給我。」

而香港導演楊凡憑動畫《繼園臺七號》奪得最佳劇本,他上台時還特地向香港致意,「希望香港可以回復正常,讓我們可以再次感受到自由。」另外,因捲入性侵未成年少女風波而備受爭議的波蘭名導羅曼波蘭斯基則以《軍官與間諜》拿下評審團大獎。

第76屆威尼斯影展正式競賽單元得獎名單:

最佳影片金獅獎:《小丑》

最佳導演銀獅獎:羅伊安德森(Roy Andersson)《About Endlessness》

最佳女演員:Ariane Ascaride《Gloria Mundi》

最佳男演員:Luca Marinelli《Martin Eden》

最佳劇本:楊凡《繼園台七號》

評審團大獎:羅曼波蘭斯基(Roman Polanski)《軍官與間諜An Officer and a Spy》

評審特別獎:法蘭柯馬雷斯科(Franco Maresco)《The Mafia is No Longer What it Used to Be》

最佳新人演員獎:托比瓦勒斯(Toby Wallace)《Babyteeth》

(中時電子報)